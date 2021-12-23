Свыше 80 инициатив представили жители Липецкой области для стратегии развития региона

ЛИПЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 80 инициатив представили жители Липецкой области для включения в разрабатываемую властями региона стратегию развития области, рассчитанную до 2030 года. Об этом сообщил в четверг журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов по итогам встречи с самыми инициативными пользователями специализированного портала по разработке стратегии.

"Сейчас идет активная работа над предложениями в стратегию, на портале уже более 9 тыс. посетителей, свыше 3 тыс. зарегистрированных пользователей и 84 инициативы", - сказал Артамонов. Он заверил, что власти вместе с экспертами рассмотрят все поступившие идеи и лучшие из них, имеющие стратегическое значение, проработают для включения в стратегию. Кроме того, несколько инициатив попадут на портал "Развиваем Липецкую область вместе" и по каждой из них будет дан ответ. Глава региона напомнил в этой связи, что базовые приоритеты будущей стратегии - демография, здравоохранение, борьба с бедностью, рабочие места и достойная зарплата.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, во встрече с Артамоновым принимали участие 10 самых активных пользователей, инициативы которых набрали больше всего голосов на портале. Власти решили провести конкурс предложений, победителем которого стала идея строительства спортивного центра единоборств и тяжелой атлетики в поселке Матырский. На втором месте в "рейтинге" инициатив - строительство жилья для молодых специалистов и предоставление в пользование по контракту, а третье место заняло предложение внедрить систему распределения выпускников, оканчивающих вузы за счет бюджета.

"А по мнению экспертного жюри, победила инициатива по развитию системы высшего образования, суть которой в открытии медицинского и строительного вузов", - пояснили в пресс-службе. Данная инициатива, как отметили здесь, поможет снизить отток молодежи на обучение в другие регионы и позволит готовить дополнительные квалифицированные кадры.

В пресс-службе назвали стратегию документом общественного согласия. "Она включает набор флагманских проектов, которые должны обеспечить повышение конкурентоспособности региона и его основных отраслей", - сказали в пресс-службе.