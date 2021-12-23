С 2018 года 228 детей возвращены из Сирии в Россию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Около 230 детей возвращены из Сирии в российские семьи с 2018 года, в том числе из лагерей беженцев, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Она напомнила, что работа по возвращению детей в семьи из Сирии была начата в 2018 году. "На сегодняшний день из Сирии уже вернулись 228 детей с учетом тех, которые прилетели совсем недавно. Подготовили документ на вывоз еще 140 детей", - рассказала Львова-Белова.

"Буквально неделю назад мы вернули 9 детей: 8 из лагеря, находящегося в Заефратье, и одного из приюта в Дамаске. Медицинские обследования завершены, и вот буквально сейчас они, наверное, встречаются со своими большими семьями", - сказала омбудсмен.

При этом уполномоченный отметила, что к ней постоянно обращаются родственники и родители с просьбой вернуть их детей. "Сейчас этих обращений порядка тысячи. Работы еще очень много, мы понимаем, что мы еще на середине пути", - сказала она. Львова-Белова выразила слова благодарности Минобороны РФ и лично министру обороны за обеспечение работы и безопасности в Сирии.

В свою очередь глава НЦУО Михаил Мизинцев по приказу главы военного ведомства наградил Львову-Белову медалью "За укрепление боевого содружества". Мизинцев также руководит межведомственным координационным штабом РФ по возвращению беженцев в Сирию.