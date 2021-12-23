В Совете судей России заявили, что внедрение ИИ снизит нагрузку на мировых судей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Внедрение искусственного интеллекта позволит снизить нагрузку на мировых судей, при этом права граждан нарушены не будут. Об этом в четверг сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов на заседании клуба имени Д. Н. Замятнина.

"Применение искусственного интеллекта при рассмотрении дел в порядке приказного производства в дальнейшем позволит значительно снизить нагрузку на мировых судей, что положительно отразится на качестве правосудия. При этом права граждан в данном случае не нарушаются, так как за ними сохраняется право направить возражения, что позволяет отменить вынесенный судебный приказ и рассматривать дело уже в порядке искового производства", - сказал Момотов.

Он также сообщил, что в целях снижения нагрузки на мировых судей в части рассмотрения бесспорных требований Судебным департаментом при Верховном суде РФ предусмотрен перевод документооборота в электронную форму и разработана программа для формирования судебных приказов с использованием конструктора шаблонов. Так, в Белгородской области на трех участках мировых судей тестируется программа в части вынесения судебных приказов при взыскании с граждан имущественного, транспортного и земельного налогов.

Момотов пояснил, что с 2011 по 2019 год количество судебных приказов, выданных мировыми судьями, возросло в три раза - с 6 млн до 19,8 млн, а в 2020 году по сравнению с предшествующим годом выросло на 20,7%. "Приказное производство это эффективный способ разрешения бесспорных дел и оперативной защиты участников правоотношений, которое осуществляется путем обмена документами без проведения судебного заседания. При разрешении бесспорных требований судья выполняет формальную и в какой-то степени рутинную функцию, однако столь внушительный объем дел, рассматриваемых в порядке приказного производства, приводит к тому, что судьи вынуждены большую часть рабочего времени уделять вынесению судебных приказов", - рассказал Момотов.

Он также считает, что необходимо создать единое информационное пространство для судов всех уровней, в том числе полноценное подключение мировой юстиции к ГАС "Правосудие", что позволит минимизировать затраты на формирование архивов, повысит скорость получения и отправления документов как внутри судебной системы, так и для заявителей. "Кроме того, необходимо расширять возможности электронного взаимодействия мировых судей не только внутри судебной системы, но и с информационными системами органов власти. Возможность получения напрямую из ведомственных органов информации и документов о важных фактах в рассматриваемом деле в электронном виде позволит значительно снизить временные и ресурсные затраты суда на рассмотрение дела по существу.