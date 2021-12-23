Около 30 населенных пунктов Калужской области получили звание "Рубеж воинской доблести"

КАЛУГА, 23 декабря. /ТАСС/. Почти 30 населенным пунктам Думиничского района Калужской области присвоили почетное звание "Рубеж воинской доблести". Об этом в четверг сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

"Сегодня мы присвоили почетное звание "Рубеж воинской доблести" 28 населенным пунктам Думиничского района. На этой территории в октябре 1941 - августе 1943 года происходили кровопролитные бои", - пояснил председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что почетного звания удостоены деревни Шваново, Палики, Кремичное, Пыренка, Кожановка, Пузановка, Высокое, Верхнее Гульцово, Речица, Дубровка, Кишеевка, Хлуднево, Гремячевка, Поляна, Слободка, Каменка, Клинцы, Поляки, Думиничи, а также села Брынь, Усты, Ясенюк, Имени Ленина, Которь, Маклаки, Зимницы, Хотьково, Чернышено.

