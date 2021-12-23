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Размер ежемесячных пособий на детей увеличили в Подмосковье

Выплаты для одинокого родителя увеличат до 8,5 тыс. рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях закон, подразумевающий увеличение ежемесячных пособий на детей от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Мособлдума на 12-м заседании приняла пакет законов, которые оптимизируют предоставление мер социальной поддержки. В частности, увеличивается размер ежемесячного пособия на детей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что будут увеличены ежемесячные пособия на детей от 1,5 до 3 лет. Для семей, чей доход ниже прожиточного минимума, размер пособия вырастет с 4 420 рублей до 6 000 рублей. Выплаты для одинокого родителя увеличат с 6 739 рублей до 8 500 рублей. Кроме того, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих размер выплаты повысят с 5 289 рублей до 6 800 рублей.

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