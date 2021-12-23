В Петербурге автобус №29 свяжет станции "Петроградская" и "Крестовский остров" с ЖК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Автобусы нового маршрута №29 в Петербурге свяжут станции метро "Петроградская" и "Крестовский остров" с жилыми комплексами, на линию они должны выйти не позднее июля следующего года. Об этом сообщили в четверг в городском комитете по транспорту.

"С 15 июля 2022 года, в рамках третьего этапа новой транспортной модели, начнут возить пассажиров автобусы по новому маршруту №29. Этот маршрут будет внутрирайонный, для жителей Петроградской стороны. Автобусы №29 свяжут станции метро "Петроградская" и "Крестовский остров" с жилыми комплексами на наб. Мартынова, наб. Гребного канала и пансионом на Бычьем острове", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что маршрут №29 будут обслуживать автобусы малого класса (вместимостью не менее 19 человек).

Ранее комитет по транспорту напомнил, что до начала действия новой модели транспортного обслуживания петербуржцев осталось 10 декад. 1 апреля 2022 года будет запущен первый этап изменений маршрутной сети: 864 новых современных автобуса лазурного цвета выйдут на 97 маршрутов, из них 24 - это новые "социальные" трассы, в которых будут действовать все проездные билеты, включая льготные. Так, новый автобусный маршрут №21 проляжет от станции метро "Чернышевская" через Большеохтинский мост и проспект Шаумяна до станции метро "Ладожская". Автобусы начнут курсировать по этому маршруту уже с 1 апреля 2022 года.