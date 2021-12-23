Жителям Ставрополья разрешили до 20 января посещать общественные места без QR-кодов

СТАВРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели мораторий до 20 января 2022 года на использование QR-кодов при посещении общественных мест. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Мы проанализировали ситуацию: эпидобстановка позволяет принять компромиссное решение. Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест - кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания на территории края, целесообразно приостановить с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года. За это время должны быть сняты все вопросы с использованием системы", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Соответствующее постановление уже подписано главой края, документ опубликован на региональном портале правовой информации. "Поступают обращения от бизнеса, обеспокоенного тем, что многие предприятия не смогут полноценно работать в праздники. Есть риски потери ими экономической устойчивости, сокращения числа занятых работников", - приводятся слова Владимирова в сообщении.

В декабре 2021 года на Ставрополье ввели систему пропуска по ковид-сертификатам о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании в музеях, театрах, спорткомплексах, многофункциональных центрах, кафе, ресторанах и так далее. Посетить общественные места также можно было по отрицательному результату ПЦР-исследования. Ранее предполагалось также предъявление ковид-сертификата при заселении в санатории и гостиницы, эта мера также вступает в силу не ранее 20 января 2022 года.