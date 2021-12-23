СМИ: в США в 2021 финансовом году приняли рекордное число несовершеннолетних мигрантов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальных служб США в 2021 финансовом году (с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года) предоставило убежище 122 тыс. несовершеннолетних мигрантов, прибывших в США без сопровождения взрослых. Об этом сообщает в четверг телеканал CBS со ссылкой на данные ведомства.

Согласно его информации, предыдущий рекорд был установлен в 2019 году: тогда власти приняли 69 тыс. несовершеннолетних мигрантов.

Основная часть всех несовершеннолетних мигрантов прибыла в США из стран Центральной Америки (Гватемалы, Гондураса, Сальвадора). Большинство из них - подростки в возрасте от 15 до 17 лет.

Представитель министерства рассказал телеканалу, что HHS готовится к резкому росту числа несовершеннолетних мигрантов в следующем году. С этой целью власти увеличивают вместимость центров приема мигрантов, а также определяют объекты в штатах Нью-Мексико и Северная Каролина, которые могут быть переоборудованы в пункты размещения мигрантов.