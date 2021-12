Умерла писательница Джоан Дидион

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Американская писательница Джоан Дидион, автор мемуаров "Год магического мышления" (The Year of Magical Thinking, 2005) умерла в четверг на 88-м году жизни. Об этом со ссылкой на заявление издательского дома Penguin Random House сообщило агентство Associated Press (AP).

"Дидион была одной из самых проницательных писательниц и проницательных наблюдателей страны. Ее самые продаваемые художественные произведения, комментарии и мемуары получили множество наград и считаются современной классикой", - цитирует AP выдержки из заявления издательства.

По его информации, причиной смерти Дидион стала болезнь Паркинсона.

Писательница родилась в 1934 году в городе Сакраменто (штат Калифорния). В 2006 году была номинирована на Пулитцеровскую премию за биографию или автобиографию. В 1970 году мир увидел роман "Как Бог на душу положит" (Play It as It Lays), который журнал The Times включил в список 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 годы. В 1972 году состоялась премьера американского драматического фильма "Играй как по писаному" (Play It as It Lays), автором сценария к которому выступили Дидион и Джон Грегори Данн.