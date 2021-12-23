В Севастополе готовятся к сильному половодью весной после самого большого снегопада

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Шедший в Севастополе со вторника снегопад стал самым большим в XXI веке, и власти города готовятся к защите от паводка, который может пройти после потепления. Вопрос обсуждался в четверг на заседании правительства.

"По предварительным данным, выпало около 30 см [осадков]. Абсолютный максимум за последние 30 лет", - сказал в ходе заседания вице-губернатор Николай Жигулин. Он уточнил, что сильные снегопады 2010 и 2017 годов не достигали таких показателей.

В свою очередь, директор городского департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова отметила, что в горах скопились значительные запасы снега. "Ожидаем приход воды, будем принимать меры, в том числе по гидротехническим сооружениям", - добавила она.

Жигулин ответил на это, что зоны риска на период возможного половодья определены, жители этих районов предупреждены. При этом в ночь на пятницу потепления не ожидается - температура наоборот будет ниже нуля.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что снег, по прогнозу, должен полностью растаять к понедельнику. Однако при потеплении в городе могут возникнуть некоторые проблемы, которые необходимо попытаться предотвратить: при потеплении образуются сосульки на крышах домов и балконах, которые управляющие компании должны максимально быстро сбить, так как существует опасность падения снега с крыш на людей. Кроме того, дороги, где снег подтаял в четверг, за ночь могут стать ледяным катком. Глава города поручил активизировать работу госпредприятий и управляющих компаний, чтобы максимально снизить опасность этих факторов для горожан.

При этом, как сообщалось ранее, обильные осадки помогли пополнить водохранилище Севастополя, что снижает вероятность ситуации с дефицитом воды, который возник в регионе в 2020-2021 годах, когда водохранилище обмелело практически до минимальных отметок. "Мы, конечно, с Халютой (директор водоканала Севастополя - прим. ТАСС) просили воду, но не такими же темпами", - отметил, подводя итог обсуждения, Развожаев.