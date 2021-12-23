Гусев сообщил, что Воронежская область выходит на плато по заболеваемости COVID-19

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области составляет около 400 человек в сутки, регион выходит на плато по этому показателю, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Мы выходим на плато. Как долго сможем удерживать этот относительно низкий уровень болеющих, сложный вопрос", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Гусева.

В Воронежской области пик госпитализаций из-за коронавирусной инфекции отмечен 25 октября, когда в 58 медицинских и социальных учреждениях было создано 8 005 койко-мест, на которые госпитализировали 7 435 человек. Сейчас число госпитализаций снизилось в четыре раза. Ежесуточно в регионе выявляют около 400 новых заболевших, что вдвое меньше показателей 14 ноября, когда был выявлен 801 заболевший.

По данным пресс-службы, глава региона не исключил новый подъем заболеваемости. "Мы по подъему заболеваемости от Европы отстаем на месяц, а там уже две недели растут. Поэтому возможности расслабляться у нас нет, хотя понятно, что меняются условия, число вакцинированных увеличивается, есть разные факторы. Поэтому нужно очень аккуратно подходить к просьбам о снятии ограничений", - цитирует пресс-служба Гусева.

Поэтому губернатор продлил запрет на работу фудкортов на новогодние дни в торговых центрах, так как чаще всего в них бывают школьники и студенты, среди которых отмечен рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

О вакцинации детей

Говоря о вакцинации детей от 12 до 17 лет, Гусев исключил применение административного ресурса. "Отдельно выскажу мнение по острой теме - по вакцинации детей против коронавируса: никаких разнарядок никому давать не будем! Да, нужно родителям последовательно, доходчиво и уважительно объяснять эффективность прививки. Но это, подчеркну, исключительно добровольный процесс, никакого административного давления быть не должно", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале в четверг.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина "ГамКовидВак M" центра им. Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Об эпидситуации в регионе

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 191 276 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 142 019 человек, 10 021 пациент умер. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. В регионе введена система ковид-сертификатов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. На 23 декабря от коронавируса в регионе привито 1 248 794 человека, в том числе двукратно 1 189 885, план выполнен почти на 80%. Ревакцинацию прошли 181 920 человек.