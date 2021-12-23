В Санкт-Петербурге вручили премии правительства города в области журналистики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов вручил в четверг премии правительства города в области журналистики, сообщили в пресс-службе Смольного. Среди лауреатов - творческий коллектив Санкт-Петербургского регионального информцентра ТАСС, награжденный за цикл материалов о блокаде Ленинграда.

На церемонии, которая состоялась в Доме журналиста, глава Петербурга выразил благодарность представителям прессы за их труд, талант и преданность городу. Он также особо отметил работу журналистов в пандемию. "Я вам благодарен за правильное освещение этих событий, потому что нельзя сеять панику. Вы всегда были рядом. Сообщали о принимаемых мерах по борьбе с ковидом. Рассказывали о работе медиков, о новых стационарах. Одними из первых сделали прививки. Мы чувствовали вашу поддержку в кампании по вакцинации. Вы помогали сохранять спокойствие и оптимизм", - привели в пресс-службе слова Беглова.

Проект петербургского информцентра ТАСС "За Ленинград", объединивший серию публикаций к 80-летию начала битвы за Ленинград, стал обладателем премии в номинации "Лучший медийный проект, реализованный информационным агентством". Награду получили руководитель проекта Юлия Андреева, а также авторы Кристина Абелян, Екатерина Андреева, Олег Павленко, Анастасия Стрепенюк и Наталия Юсупзянова.

В номинации "Лучшая публикация в детской, юношеской и студенческой прессе" лауреатом стала руководитель Общероссийский молодежной общественной организации "МИР" Алена Зинкевич за публикации проекта "Медиа-волонтер". В категории "Лучшие радиопередачи" награду получила главный редактор радиостанции "Авторадио" Наталья Гийу за эфирную акцию "Кого берут в космонавты". Внештатный автор газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Станислав Таратынов получил премию в номинации "Лучшие публикации в городских печатных СМИ" за цикл еженедельных материалов "Чемпионские истории". Проект Павла Киселева (сетевое издание "Вечёрка") о молодежи в пандемию победил в номинации "Лучший медийный проект, реализованный в сетевом издании".

В категории "Лучшие телепрограммы" лауреатом стал ведущий телеканала "78" Артем Медведев за программу из цикла "Белая ночь", посвященную будущему человечества. В номинации "Лучший медийный проект года" награды удостоена генеральный директор - главный редактор газеты "Аргументы и факты - Петербург" Алина Клименко за культурный марафон в честь 200-летия со дня рождения Федора Достоевского.

"Поощрительный приз губернатора Санкт-Петербурга получили коллектив журнала "Планетарий" за цикл публикации "Астрономия для юных любознательных", коллектив газеты "Петербургский дневник" - за серию номеров, посвященных выдающимся петербуржцам, коллектив журнала "Окружающая среда Санкт-Петербурга" - за серию публикаций в Год экологии, руководитель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Радин - за мультимедийный проект Петербурга "Ленинградская минута молчания", - также отметили в Смольном. Специальный приз губернатора получил генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич за цикл оригинальных материалов о праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.