На Украине представили новую систему боевых наград, содержащую символы УПА

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Новая система боевых наград в украинской армии, содержащая символы Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), представлена в четверг на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Сейчас происходит историческое для ВСУ событие. Я поддерживаю развитие национальной милитарной идентичности. Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам", - приводит слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пресс-служба Генштаба в Facebook.

По информации Генштаба, новые знаки отличия главнокомандующего - это "определенный синтез воинских символов Древней Руси, казачьей Украины, Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии, западного опыта, но с современным содержанием". Их целью, уточнили в пресс-службе, является "чествование военнослужащих и сотрудников ВСУ за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией, весомый личный вклад в развитие украинской армии".

Об УПА

Украинская повстанческая армия - вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), действовавшей с конца 1920-х по 1950-е годы в основном на территории Западной Украины. В годы Второй мировой войны ОУН сотрудничала с немцами и вела борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию, которая действовала против советских партизан и подразделений Красной армии.

В 1943-1945 годах УПА принимала активное участие в украинско-польском этническом конфликте, в частности была организатором так называемой Волынской резни - массового уничтожения польского гражданского населения, проживавшего в Волыни. Жертвами тех событий стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

После восстановления советской власти на территории Украины УПА стала действовать против сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, советских и партийных работников, а также всех заподозренных в лояльном отношении к власти.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливают памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называют улицы.