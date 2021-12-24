Минпросвещения создаст в 2022 году цифровую психологическую службу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Цифровая психологическая служба, куда анонимно с вопросом сможет обратиться ребенок и получить квалифицированный ответ, будет создана в России в 2022 году. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что сейчас ведется интенсивная работа над созданием такой службы, куда ребенок сможет анонимно обратиться к профессиональному психологу, она будет запущена в 2022 году. "Создание цифровой психологической службы <...> позволит очень многие вопросы решить и оперативно реагировать, оказывать необходимую помощь ребенку", - сообщил Кравцов.

По его словам, цифровая психологическая служба позволит ребенку получить ответы на те вопросы, которые он не всегда может спросить у своих сверстников, родителей или учителей.

О комиссиях по разрешению конфликтов

Специальные комиссии по разрешению конфликтов в школах могут появиться в России, в настоящее время идея обсуждается, заявил глава Минпросвещения.

"Речь идет о том, что если какие-то конфликтные ситуации возникают в школе <…>, чтобы в начале [их] разбирала некая комиссия, которая могла бы разобраться и принять то или иное решение", - заявил Кравцов. Он отметил, что эта идея в данный момент обсуждается, решение еще не принято.

По словам министра, в такую комиссию могли бы обратиться со своими жалобами школьники или учителя для разрешения спорной ситуации. Пока обсуждается формат такого механизма: будет ли он межшкольным или работать на уровне муниципальных органов управления образованием. Для обсуждения создана рабочая группа, в следующем году планируется представить результаты.