В Ватикане доступ в офисы разрешат только вакцинированным или переболевшим ковидом

РИМ, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Ватикана для доступа на рабочие места обязаны иметь с 23 декабря ковид-сертификат, выданный на основании справки о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Соответствующий декрет в четверг подписал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Новые меры принимаются в связи с "ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и необходимостью принятия адекватных мер по противодействию ей". Предписания распространяются на всех сотрудников ватиканских дикастерий и других учреждений. Отмечается, что отсутствие на рабочем месте сотрудников, не имеющих документ, будет считаться необоснованным. Во время их отсутствия выплата заработной платы будет приостановлена. Ранее доступ в офисы осуществлялся на основании ковид-сертификата, полученного после отрицательного результата теста на коронавирус.

Согласно документу, с 31 января 2022 года лица, которые находятся в тесном контакте с населением, смогут работать при наличии документов, подтверждающих, что они получили третью дозу после первичного цикла вакцинации.

В Ватикане из-за ковида умерли несколько десятков священников, большинство - в первую волну пандемии. Папа Римский Франциск активно выступает за вакцинацию, называя ее "актом ответственности перед ближним". По дороге из поездки в Словакию во время общения с журналистами своего пула он осудил тех, кто не прививается, и сообщил, что антипрививочники есть и в Ватикане. Тогда имелся в виду американский кардинал Рэймонд Берк, который на тот момент тяжело болел ковидом, сообщали местные СМИ. Прививки в Ватикане начали делать в начале этого года.