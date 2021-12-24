Джонсон поблагодарил прошедших вакцинацию британцев в рождественском обращении к нации

"Мы сделали прививки, которые защищают нас и помогают остановить распространение инфекции. Я надеюсь, вы простите мне тот факт, что я горжусь безмерным духом добрососедства, проявленным жителями нашей страны. Прививка нужна не только для себя самого, но и для друзей, семьи и всех тех, с кем мы встречаемся. Это, в конце концов, именно то, что представляет собой учение Иисуса Христа, рождение которого лежит в основе отмечаемого великого праздника: мы должны любить наших соседей так же, как мы любим себя", - сказал глава британского правительства в обращении, которое обнародовала в пятницу его канцелярия.

"Давайте подумаем о всех тех, кто был хорошим соседом и думал о других. А также о сотрудниках Национальной службы здравоохранения, работающих в Рождество, работников домов престарелых и всех причастных к невероятной кампании по вакцинации", - подчеркнул Джонсон. При этом он обратил внимание на то, что у жителей королевства еще есть время сделать рождественский подарок всей стране. "И хотя времени на покупку подарков теоретически почти не остается, есть еще одна великолепная вещь, которую вы можете подарить своей семье и всей стране: сделайте прививку - неважно, первая ли она для вас, вторая или же бустерная", - добавил премьер.

Джонсон указал, что в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса следует особенно заботиться о здоровье своих близких. "Спустя два года после [начала] пандемии я не могу сказать, что мы прошли ее. Как я могу, когда число случаев заражения омикрон-штаммом увеличивается? Мы все знаем, что нам нужно действовать сообща, чтобы остановить распространение нового варианта. Мы должны сдавать тесты и проявлять особую осторожность при встрече с пожилыми людьми или родственниками с ослабленным иммунитетом. Мы знаем, что ситуация остается тяжелой", - заявил он.

В настоящий момент в Великобритании активно ведется кампания по вакцинации населения бустерной дозой вакцины. За последние сутки третья инъекция была сделана 840 тыс. человек. Всего за последние семь дней третью дозу получили 6,2 млн человек, ревакцинацию прошли 55,1% жителей королевства старше 12 лет (31,6 млн человек). Обе дозы вакцины получили 82,1% населения в возрасте от 12 лет (47,2 млн пациентов).