В Подмосковье закрылся временный медцентр Минобороны РФ для лечения больных COVID-19

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Временный медицинский центр Минобороны РФ в подмосковной Кубинке, оказывавший помощь больным с коронавирусом, завершил работу, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В Подмосковье завершил работу временный медцентр Минобороны, развернутый для помощи жителям региона в борьбе с СOVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кубинке работали более 500 военно-медицинских специалистов. Сейчас сводный отряд военно-медицинских специалистов Вооруженных сил РФ отправляется в пункт постоянной дислокации в Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге.

"Сегодня мы хотим поздравить военных врачей, поблагодарить и отметить лучших в преддверии Нового года. Мы хотим поблагодарить вас в первую очередь от лица губернатора Московской области [Андрея Воробьева] за спасенные жизни. Та квалификация, которой обладают военные медики, позволяет иметь самый низкий процент смертности. Благодарим за вашу самоотверженную работу, вы совершаете в мирное время настоящий подвиг", - привели в Минобороны слова вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

С начала пандемии для оказания помощи жителям региона временный медцентр был развернут на фондах Минобороны в подмосковной Кубинке уже в третий раз. За это время военные врачи в условиях стационара вылечили и выписали более 10 тысяч гражданских пациентов.

Минобороны России оказывало медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента РФ Владимира Путина.