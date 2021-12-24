В Москве ожидаются порывистый ветер и небольшой снег 24 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим снегом и порывами ветра до 17 м/с ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 8 до 10 градусов мороза, в ночь на субботу похолодает до 12 градусов.

В Подмосковье температура опустится до 13 градусов мороза, в ночные часы - до 15 градусов.

Синоптики прогнозируют в Московском регионе небольшой снег, гололедицу и юго-западный ветер с порывами до 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве и Подмосковье до 6:00 мск субботы, а оранжевый из-за низкой температуры - до 12:00 мск субботы. "Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - уточняется на сайте.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.