В Якутии заработает региональный реестр обманутых дольщиков с 2022 года

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Региональный реестр пострадавших участников строительства многоквартирных домов заработает в 2022 году в Якутии, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба Минстроя Якутии.

"В 2022 году в Якутии заработает региональный реестр пострадавших участников строительства многоквартирных домов. Для учета граждан утвержден порядок формирования и ведения этого реестра", - сказали в ведомстве.

Реестр формируется за счет информации муниципальных властей, которые предоставляют данные до 1 декабря о ситуации с пострадавшими гражданами на их территориях.

В министерстве уточнили, что сегодня господдержка обманутых дольщиков осуществляется в рамках федерального закона, в региональный реестр должны войти граждане, не попадающие под его действие, а именно те, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков, привлекших денежные средства на строительство многоквартирных домов, но при этом не имевших разрешительных документов. Кроме того, в него могут войти и граждане, включенные в денежный реестр требований кредиторов, перед которыми обязательства не исполнены в рамках дела о банкротстве застройщика.

"Таким образом на государственном уровне будет осуществляться учет граждан, которые пострадали. Туда входят пострадавшие при строительстве объектов, которые возводились без разрешения, а также те, кто заключал договоры с застройщиками, но застройщик не исполнил обязательства", - сказала журналистам генеральный директор Фонда по защите прав граждан - участников долевого строительства в Якутии Наталья Чусовская.