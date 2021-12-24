Количество новых случаев заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки выросло на треть

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки составило 38 835, в то время как предыдущий показатель равнялся 28 924. Соответствующие данные привел в четверг офис губернатора штата Кэти Хокул.

Таким образом, рост числа новых заражений составил около 34%. При этом количество новых госпитализаций по сравнению с предыдущими сутками несколько снизилось (82 против 124), незначительно увеличилось число смертей - 63 против 57.

Нью-Йорк остается центром распространения омикрон-штамма коронавируса в США. Начиная с 17 декабря, штат каждый день устанавливает новый рекорд по числу инфицированных за всю пандемию. Однако столь резкого в процентном отношении прироста количества новых случаев заражения пока не было.