Зону работы сервиса перевозок по требованию расширили в Новой Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Зону обслуживания сервиса персонализированных перевозок по требованию "По пути" расширили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы, в том числе теперь можно заказывать автобус до станции МЦД-2 Щербинка. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мэр Москвы поручил развивать и расширять границы нового сервиса перевозок по требованию "По пути". По просьбе жителей мы добавили новую конечную остановку - станцию МЦД Щербинка. Расширение зоны и добавление станции МЦД улучшит транспортную доступность в ТиНАО и позволит жителям удобно добираться до центра города и экономить время в пути", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Также расширили территорию работы сервиса "По пути" для поселения Филимонковского и южной части поселения Десеновского. Как сообается, это облегчит путь до станции метро "Прокшино" и обратно.

Сервис перевозок по требованию "По пути" запустили с 1 октября в Новой Москве. Чтобы им воспользоваться, необходимо скачать приложение "Московский транспорт", указать начальную и конечную точки маршрута, количество пассажиров и оплатить поездку онлайн. Затем подождать автобус на месте остановки. Он прибудет в указанное время и будет ожидать пассажира в течение двух минут. Стоимость одной поездки составляет 46 рублей. Автобусы ходят с 05:30 до 23:00.