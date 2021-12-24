Новым генеральным продюсером ТНТ станет Аркадий Водахов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пост генерального продюсера ТНТ с января займет Аркадий Водахов. Его предшественник Александр Дулерайн покидает телеканал, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

"С января 2022 года пост генерального продюсера ТНТ займет Аркадий Водахов. Александр Дулерайн, работавший на ТНТ с 2002 года в должностях маркетинг-директора, заместителя генерального директора и с 2009 года - генерального продюсера, покидает телеканал", - рассказали в пресс-службе.

Водахов ранее занимал должность заместителя генерального продюсера ТНТ. При его участии запускались такие шоу и сериалы как "Музыкальная интуиция", "Звезды в Африке" и другие. "Для меня большая честь, что мне доверили продолжить курс, заданный Александром Дулерайном, с которым мы вместе работали, запускали проекты <…>. 2021-й год показал, что еще больший акцент на юмор и сериалы приносит результат, поэтому мы продолжим развиваться в этом векторе", - сказал Водахов.

Новый генеральный продюсер ТНТ работает в холдинге "Газпром-медиа" с 2012 года. Он был креативным директором Comedy Radio, генеральным продюсером телеканала ТНТ4, а с 2020 года и директором. С 2018 по 2020 год работал креативным продюсером спортивного субхолдинга "Матч".