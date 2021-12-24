Челябинские власти в 2022 году выделят 20 млн рублей на развитие связи в деревнях

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение выделить 20 млн рублей операторам связи для подключения к широкополосному интернету (ШПД) и сотовой связи малых населенных пунктов. Об этом сообщил ТАСС в среду первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин.

Проблемными являются населенные пункты, где проживает менее 1 тыс. человек, операторам связи нерентабельно ставить там свое оборудование без поддержки со стороны государства.

"В этом году операторам возмещены затраты на создание сетей связи в 28 населенных пунктах, где проживает около 10 тыс. человек. Всего за четыре года действия региональной программы связь была улучшена в 85 населенных пунктах с общим количеством жителей более 45 тыс. человек. В 2022 году на субсидирование этой работы решено выделить 20 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за счет субсидий операторам возместят до 90% затрат по проведенным работам.

Кокорюкин подчеркнул, что реализация региональных мер поддержки в совокупности с федеральными инфраструктурными проектами позволит достичь одного из ключевых показателей национальной цели "Цифровая трансформация" - это рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет до 97% к 2030 году.

По официальной статистике, на текущий момент в Челябинской области 1 млн 97 тыс. домохозяйств имеют широкополосный доступ к сети Интернет. К 2030 году ШПД должен быть доступен для 1 млн 356 тыс. домохозяйств.