Путин поздравил Алиева с 60-летием

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием. В телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, глава российского государства подчеркнул, что дорожит дружескими отношениями с азербайджанским лидером, и выразил намерение продолжать сотрудничество в интересах развития стратегического партнерства двух стран.

"Примите самые теплые поздравления по случаю вашего 60-летия. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях, - отмечает Путин в поздравлении Алиеву. - Под вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях".

"Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности", - подчеркивается в послании президента РФ азербайджанскому лидеру.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также передал сердечный привет его семье.

Позднее в Кремле сообщили, что Путин по телефону тепло поздравил Алиева с юбилеем. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем", - говорится в сообщении. Стороны подтвердили общий настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства, добавили в Кремле.

Ильхам Алиев отмечает в пятницу 60-летний юбилей. За 18 лет его правления Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене, увеличил в 40 раз валютные резервы, добился существенного повышения уровня жизни населения, а также реализовал несколько крупных инфраструктурных проектов и впервые стал экспортировать газ в Европу.