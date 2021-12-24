СФ одобрил закон о присоединении России к акту о защите региональных брендов за рубежом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему на международном уровне регистрировать географическое указание места производства товара.

Как отметила глава комитета СФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова, закон был разработан по итогам встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с сенаторами в феврале 2021 года. "Документ направлен на повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержку местных производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции РФ в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности. Присоединение к Женевскому акту стало очередным шагом в важной работе по совершенствованию системы выявления, регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности в РФ", - пояснила сенатор.

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации было принято в 1958 году, а в 2015 году был утвержден его Женевский акт. Он направлен на совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта (речь идет, например, о таких товарах, как адыгейский сыр или башкирский мед - прим. ТАСС). Акт расширяет перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих охране. Если соглашение применяется только к наименованиям мест происхождения, то акт предусматривает охрану и географических указаний.

Первым термином обозначается место, которое стало известным благодаря происходящему оттуда товару. Кроме того, в данной локации должны находиться все существенные стадии производства. Для получения второй характеристики достаточно лишь того, что свойства или репутация товара "в значительной степени связаны с его географическим происхождением", а также там расположена хотя бы одна из стадий производства.

Женевский акт предоставляет возможность владельцам таких объектов - наименований мест происхождения и географических указаний - испрашивать охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке. Это позволяет снизить издержки при международной регистрации. В настоящее время акт охватывает более 30 государств.