В новогоднюю ночь каток на ВДНХ будет работать до 2:00

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Каток на ВДНХ в новогоднюю ночь будет работать до 2:00. Для гостей подготовили обширную тематическую программу, которая состоится не только 31 декабря, но и будет идти все новогодние праздники, сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"В зимние праздники гостей ВДНХ ждет насыщенная программа. <...> В новогоднюю ночь основной площадкой празднования на ВДНХ традиционно станет каток на Главной аллее. С 20:00 до 02:00 гости увидят ледовые шоу, шоу барабанщиков и выступления фигуристов, примут участие в праздничном костюмированном шествии и развлекательных анимационных программах от персонажей сказок. На специально установленной сцене пройдет новогодний концерт с участием известных артистов, среди которых группа "Маша и медведи", коллектив Jukebox trio и дуэт Galibri & Mavik", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в каникулы со 2 по 9 января гостей катка ВДНХ ждет бесплатная спортивно-развлекательная программа. С 10:30 до 13:30 все желающие смогут принять участие в зарядке на коньках, с 17:30 до 20:30 - в танцевальных мастер-классах. На детском катке с 10:30 до 13:00 самых маленьких гостей будут развлекать аниматоры.

"Также 7 января здесь пройдет день рождественских пожеланий. Около павильонов проката аниматоры в сказочных рождественских костюмах предложат гостям обменяться добрыми пожеланиями: написать искренние слова для совершенно незнакомых людей и получить открытку с анонимными поздравлениями взамен.

О катке

Каток ВДНХ работает с соблюдением всех норм безопасности, установленных Роспотребнадзором. При покупке билетов необходимо заранее выбрать определенное время и павильон. Для входа QR-код не требуется. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах также масочный режим.

В этом сезоне для посетителей ледовой площадки подготовили новые сервисы. Среди них абонемент на посещение и билеты с открытой датой, специальные праздничные предложения для участников программы лояльности "Друзья ВДНХ" и возможность заказа музыкальных композиций. Кроме того, гости могут по выгодной цене в течение дня посетить не только каток, но и экспозиции резидентов музейного города и развлекательных площадок.