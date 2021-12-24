В Чили с начала 2022 года будут прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Чили, где достигнут один из самых высоких в мире показателей вакцинации населения от коронавируса, с начала 2022 года будут прививать жителей страны четвертой дозой препарата против ковида. Об этом сообщил в четверг президент южноамериканской страны Сабастьян Пиньера, передает агентство Associated Press.

"Наша схема иммунизации четвертой дозой будет гетерологичной, то есть вакцинация будет производиться препаратом, отличным от тех, которые вводились с первой и второй прививками", - сказал чилийский лидер. Он уточнил, что кампания по вакцинации бустерной дозой стартует в феврале.

Пиньера отметил, что для проведения бустерной вакцинации в стране имеется достаточный запас препаратов от COVID-19. "Нам удалось обеспечить более 40 млн доз вакцин в этом году, и мы также располагаем их необходимым количеством на следующий год", - сказал президент.

Чилийский лидер сообщил, что в стране с 19-миллионным населением более 16,5 млн человек, включая несовершеннолетних, получили две дозы препаратов от коронавируса, более 10,2 млн чилийцев привиты третьей, бустерной дозой. Пиньера напомнил, что республика стала одной из первых в мире, где началась вакцинация детей в возрасте от трех до пяти лет.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились почти 1,8 млн человек, от осложнений умерли 39 тыс. инфицированных.