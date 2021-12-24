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В России за 11 месяцев изъяли 20 тонн наркотических веществ

По делам, которые направлены в суд, числится порядка 60 тонн запрещенных веществ, сообщили в МВД

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Двадцать тонн наркотических веществ изъято за 11 месяцев в России. Об этом ТАСС в пятницу сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

"В этом году за 11 месяцев количество изъятых наркотических веществ приблизилось к 20 тоннам. <...> По тем делам, которые направлены в суд, закончено следствие, числится порядка 60 тонн запрещенных веществ, это не значит, что [данное количество таких веществ] изъято единовременно", - сказал он журналистам.

Смуров добавил, что с 2016 года число наркозависимых, которые стоят на учете в Минздраве, сократилось почти на четверть (на 23%), что составляет 448 тыс. человек.

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