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В России в 2021 году выявили 59 тыс. наркопреступлений, совершенных с IT-технологиями

По представлению МВД России специалисты Роскомнадзора заблокировали более 13,5 тыс. ресурсов, распространяющих рекламу, либо запрещенную информацию о наркотических веществах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД в текущем году выявили порядка 59 тыс. наркопреступлений, совершенных с помощью IT-технологий, что в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

"В этом году мы в полтора раза больше выявили и пресекли наркотических преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, с использованием возможностей интернета, иных мессенджеров. Это очень много - порядка 59 тыс. преступлений зарегистрировано данной категории", - сказал он журналистам в пятницу.

Смуров добавил, что по представлению МВД России специалисты Роскомнадзора заблокировали более 13,5 тыс. ресурсов, распространяющих рекламу, либо запрещенную информацию о наркотических веществах, либо занимающихся их распространением. "При этом мы не блокируем отдельные страницы. Это борьба с ветряными мельницами, мы блокируем весь ресурс - точнее не мы, а Роскомнадзор - распространяющий наркоконтент или иную запрещенную информацию", - добавил он.

Смуров подчеркнул, что созданные подразделения для борьбы с наркопреступлениями в интернете проводят как профилактическую, так и практическую работу, направленную на выявление и пресечение преступных групп.

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