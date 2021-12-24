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В РФ на 83% снизилось число подростков, совершивших преступления в наркотическом опьянении

По данным МВД, на четверть сократилось число несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, в первую очередь, связанные с потреблением наркотических средств

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Количество подростков, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения в России, сократилось на 83%. Об этом в пятницу сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

"В целом по стране можем сказать, наверно, положительный эффект они [профилактические мероприятия] оказывают, потому что на 83% снизилось число несовершеннолетних, подростков, совершивших какие-либо преступные деяния в состоянии наркотического опьянения, это очень приличная динамика", - сказал он журналистам.

Смуров добавил, что также сократилось на четверть число несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, в первую очередь, связанные с потреблением наркотических средств.

В целом, по его словам, борьба с вовлечением молодого поколения в незаконное потребление наркотиков является одной из главных задач органов внутренних дел. МВД занимается не только выявлением и пресечением противоправных деяний среди подростков, но также проводит профилактическую работу. Взаимодействие происходит как с профильными ведомствами, так и с общественными организациями.

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