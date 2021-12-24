Около 6 тыс. родителей в Белгороде согласились на вакцинацию детей от коронавируса

ТАСС, 24 декабря. Около 6 тыс. родителей учеников школ в Белгороде предварительно согласились на вакцинацию детей от коронавируса, сообщил в пятницу в ходе брифинга глава департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В декабре родители школьников Белгорода получили возможность письменно оформить предварительное согласие или отказ от прививки.

"Это (6 тыс. родителей - прим. ТАСС) достойная цифра, все зависит от согласия. Когда только начинали [в Белгородской области] вакцинацию от коронавирусной инфекции - пришло 42 дозы, никто не хотел прививаться. Если эти 6 тысяч, которые изъявили желание, не передумают и привьются, то сверстники посмотрят, что все нормально, и также выберут", - сказал Иконников.

Как отметил глава департамента здравоохранения региона, первые поставки вакцины от коронавируса для детей и подростков планируются в Белгородскую область в начале 2022 года.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 80 144 случая заражения коронавирусом, отмечено 1 702 смертельных случая. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.