В Госдуме планируют обсудить вместе с IT-гигантами реализацию закона "о приземлении"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в начале весенней сессии 2022 года рассчитывает провести расширенное заседание с участием IT-гигантов по вопросу реализации закона "о приземлении". Об этом в пятницу сообщил глава комитета Александр Хинштейн в ходе пресс-конференции.

"Мы планируем в ближайшее время, в ходе весенней сессии, провести расширенное заседание комитета, посвященное реализации закона "о приземлении" с приглашением на него всех представителей иностранных IT-гигантов", - сказал он.

Хинштейн подчеркнул, что комитет по информполитике поддерживает позицию Роскомнадзора, который не намерен с 1 января начинать применять санкции к IT-гигантам, которые не реализуют эти нормы. "Мы рассчитываем, что в январе 2022 года первые представители крупного IT-бизнеса начнут регистрировать свои представительства и филиалы [в РФ], тем самым подавая пример остальным участникам рынка", - добавил он.

По словам депутата, в комитете также понимают, что 2022 год станет во многом определяющим для дальнейшего выстраивания отношений российского государства и российской аудитории с IT-гигантами. "Мы также понимаем, что в основе экспансии крупных IT-компаний в РФ лежит не политическая, а экономическая причина. Российский рынок интересен, он динамично и быстро развивается. По оценкам экспертов, рекламный рынок в сфере IT находится в районе 320 млрд рублей", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут "в полном объеме представлять интересы головных компаний", говорится в документе. Вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.