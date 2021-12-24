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Сотрудники МЧС Москвы в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме

В столице будут дежурить 1,2 тыс. спасателей и пожарных и 300 единиц техники

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Служба спасателей будет усилена на новогодние и рождественские праздники в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Личный состав гарнизона [Москвы] переводится на усиленный вариант несения службы [в новогодние праздники]. В Главном управлении МЧС России предусмотрены оперативные штабы, в каждом управлении по административному округу - оперативные группы", - сказали в ведомстве.

Также МЧС налажено взаимодействие с ФСБ, МВД и Росгвардией.

В праздники в Москве будут дежурить 1,2 тыс. спасателей и пожарных и 300 единиц техники, включая три воздушных судна и 24 плавсредств. В случае ухудшения обстановки группировка может быть увеличена до 5 260 человек и 560 единиц техники. В ночь на Рождество на 485 религиозных объектах будут дежурить спасатели и пожарные.

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