Единороссы вручили подарки детям в рамках акции "Елка желаний" в Думе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме вручили подарки детям - участникам благотворительной акции "Елка желаний", в рамках которой можно исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей или из нуждающихся семей. Об этом сообщила пресс-служба думской фракции единороссов в пятницу.

"24 декабря в Государственной думе руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и его зампред Михаил Киселев вручили подарки детям, которые оставили свои новогодние пожелания на "Елке желаний", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул Васильев, акция предоставляет "замечательную возможность сделать добро", в ней участвует все больше людей.

Депутаты присоединились к акции ранее во вторник. Парламентарии сняли с "Елки желаний" праздничные открытки, на которых были написаны детские пожелания. Так, Владимир Васильев осуществил мечты Ксении Артеминой и Никиты Бурханова, которые хотели получить гитары к Новому году. Артем Метелев подарил велосипед Александру Суляеву, Михаил Киселев вручил игровую консоль Илье Филиппову.

"Вчера на своей пресс-конференции президент России [Владимир Путин] заметил, что Дед Мороз делает подарки хорошим мальчикам и девочкам. И я не сомневаюсь, что перед нами сейчас очень хорошие мальчики и девочки. Традиция исполнять под Новый год детские желания с каждым годом становится все шире", - приводит слова Васильева пресс-служба.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.