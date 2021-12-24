В Петербурге создали первую "Точку кипения" на базе научно-исследовательского медцентра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Первая в России "Точка кипения" на базе научно-исследовательского медицинского центра открылась в НМИЦ им. В. А. Алмазова в Петербурге. Одна из ее задач - объединение науки и бизнеса для внедрения новых разработок, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Центра Алмазова Евгений Шляхто.

"У нас сегодня много идей, много предложений, разработок, но вот внедрение и трансляция их в практику - она желает оставлять лучшего. Мы надеемся, что эта "Точка кипения" будет местом, где ученые, исследователи и бизнес будут вместе внедрять в практику новые разработки", - сказал он.

"Точка кипения" в Центре Алмазова призвана объединить не только представителей научной деятельности, медицины, бизнеса и горожан, но и школьников, студентов. Это должно помочь привлечению молодого поколения к изучению естественно-научных дисциплин, а учащихся вузов к созданию и реализации проектов в области химико-биологических исследований. На базе "Точки кипения" будут проводиться лекции, семинары, мастер-классы с участием ведущих российских и международных экспертов.

"Точка кипения" - сеть пространств коллективной работы, направленная на технологическое развитие страны. Создаются при поддержке Платформы НТИ по поручению АСИ. Первая из них открылась в Москве в 2013 году. Сегодня открыто 140 пространств в 82 городах России - площадки от Калининграда до Камчатки, и одно пространство в Казахстане. В Петербурге вместе с Центром Алмазова создано десять таких точек.

Центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге - ведущее российское научно-медицинское учреждение, которое было создано в 1980 году как Научно-исследовательский институт кардиологии, а со временем превратилось в многопрофильный медицинский центр. Сегодня здесь оказывают специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь населению и проводят междисциплинарную подготовку научных и медицинских кадров. Его штат насчитывает более 7 тыс. сотрудников, обучение на его площадке проходят свыше 2 тыс. специалистов.