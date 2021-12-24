Путин поручил Мишустину заняться вопросами, поднятыми на пресс-конференции

"Михаил Владимирович, прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции", - сказал Путин на встрече с членами правительства. Он пояснил, что "имеются в виду региональные вопросы, в том числе проблемы в Дагестане", касающиеся энерго- и водоснабжения.

Кроме того, глава государства попросил заняться темой преодоления последствий аварии ТЭЦ в Бурятии, а также помочь РЖД с расширением пассажирского межрегионального железнодорожного сообщения в Марий Эл. "Если какая-то помощь РЖД будет нужна, я прошу поддержать", - добавил Путин. "Принято", - ответил ему премьер.

Глава государства в ходе встречи, прошедшей в режиме видеоконференции, поздравил членов правительства с наступающим Новым годом и поблагодарил их за работу. Мишустин в ответ поблагодарил Путина за теплые слова и поздравления и тоже поздравил его с наступающими праздниками. "Спасибо, что вы были с нами в этом году на всех направлениях работы. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы выполнить национальные цели развития, которые были вами поставлены, чтобы нашим людям комфортно жилось", - добавил Мишустин.