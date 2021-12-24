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Власти Омска заявили, что повторные исследования Иртыша не подтвердили наличие ртути

Всего за 2021 год был взято 298 проб

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Проведенная в течение 2021 года серия исследований вод Иртыша, в котором на границе между Омской областью и Казахстаном в начале весны этого года было зафиксировано 19-и кратное превышение нормы содержания ртути, не подтвердили наличие этого вещества в сибирской реке. Об этом рассказал в пятницу в интервью ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков.

"Когда в феврале было выявлено превышение ртути, Росгидромет начал систематически проводить замеры. В дальнейшем не было выявлено превышений ни в донных отложениях, ни в самой воде. <…> Более того, с лета этого года мы начали проводить замеры совместно с казахстанской стороной, чтобы не было неточностей. И мы видим общие данные лабораторий двух государств", - рассказал Бурков.

Губернатор добавил, что всего за 2021 год был взято 298 проб. "Также запланирован дальнейший график совместных отборов, в том числе в периоды, когда фиксировали превышение ПДК (предельно допустимой концентрации - прим. ТАСС) ртути в прошлый год. Мы будем следить за ситуацией", - подчеркнул глава региона.

Загрязнение вод Иртыша ртутью было зафиксировано в черте Омска 15 и 19 февраля. Тогда в реке было выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ртути в 4 и 1,3 раза соответственно. В начале марта Росприроднадзор зарегистрировал в Иртыше на границе с Казахстаном 19-и кратное превышение ПДК этого вещества и пришел к выводу, что источник загрязнения находится в соседнем государстве. В компании "Омскводоканал", которая снабжает питьевой водой Омск, тогда подчеркнули, что качество воды тщательно контролируется, угрозы населению нет.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область
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