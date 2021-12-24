Единороссы проконтролируют поступление субсидий на капремонт школ в регионах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" проконтролирует своевременное поступление субсидий в субъекты РФ на капитальный ремонт школ. На первом этапе программы будет отремонтировано более 2 тыс. школ, сообщила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

"Региональные координаторы партпроекта "Новая школа" уже получили задачу отслеживать своевременное поступление в регион федеральных субсидий, контролировать ход работ на площадках, соблюдение сроков ремонтных работ и сдачи объектов", - приводит слова Аршиновой пресс-служба единороссов в пятницу.

По ее словам, в регионах за каждым объектом капремонта закрепили ответственного депутата каждого уровня власти, что позволит "в постоянном и оперативном режиме решать на ранней стадии любые возможные проблемы в процессе работ и не допустить срыва плановых сроков сдачи объектов".

"Единая Россия" и Минпросвещения создали федеральный общественный штаб с участием Общественной палаты РФ для координации программы капремонта школ. В него вошли представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники "Большой перемены", - отметила Аршинова, добавив, что также в каждом регионе созданы региональные штабы для отслеживания выполнения программы.

По мнению депутата, родительские проверки помогут главам регионов и региональным руководителям образования своевременно реагировать на проблемы и бороться с недобросовестными подрядчиками. "Единая Россия" обеспечит успешное выполнение масштабной и важной задачи капремонта школ", - заключила она.

Президент Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня поручил создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Ее реализация закреплена в народной программе партии. В конце июля единороссы передали руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тыс. школ, нуждающихся в капремонте.