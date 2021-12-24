Доля свободных мест в ковидных госпиталях Брянской области выросла до 40%

ТАСС, 24 декабря. Доля свободного коечного фонда в инфекционных госпиталях Брянской области составляет около 40%, что почти на 16% больше, чем было месяц назад. В связи со стабилизаций ситуации с коронавирусом планируется закрыть около 120 из действующих на данный момент 1 899 мест, сообщили ТАСС в пятницу в региональном департаменте здравоохранения.

"Всего в госпиталях на данный момент развернуто 1 899 мест для пациентов с коронавирусом, лечение проходят 1 155 человек. Со следующей недели в регионе планируется перепрофилировать один из госпиталей, на базе которого развернуто около 120 коек", - сообщили в департаменте.

В общей сложности, доля свободного коечного фонда в Брянской области составляет около 39%, по данным на 25 ноября этот показатель был на уровне 24%. В начале декабря было принято решение о закрытии почти 200 из действовавших тогда 2 200 мест в госпиталях.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Брянской области с начала пандемии выявлено 95 057 случаев заражения коронавирусом, из них 210 - за последние сутки. Выздоровели 89 943 человека, 2 778 пациентов умерли. Вакцинацию первым компонентом прошли 590 574 человек, вторым - 559 996 человек, уровень коллективного иммунитета составляет 63,5%.