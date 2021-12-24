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В МВД рассчитывают, что статус электросамокатов определят к весне-лету 2022 года

В сентябре Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, могут определить к весне-лету следующего года, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин.

"Минтрансом России подготовлены (и МВД России согласованы) поправки в правила дорожного движения, где предполагается определить статус СИМ, какие средства к ним относятся, как они должны передвигаться по дорогам России. Процесс принятия изменения постановления еще идет, но мы надеемся, что к весне или началу лета следующего года соответствующее нормативное регулирование будет приведено к окончательной точке", - процитировали его на сайте "МВД медиа".

В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, не определен. В сентябре Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу - не более 35 кг при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.

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