Первую после войны рождественскую елку для детей Дамаска устроили в единственном храме РПЦ

ДАМАСК, 25 декабря. /ТАСС/. Рождественское представление для православных детей в Дамаске прошло в единственном городском храме Русской православной церкви (РПЦ) имени Игнатия Богоносца. Как рассказал журналистам представитель патриарха московского при патриархе антиохийском игумен Арсений Соколов, это первая елка для местных детей с начала войны.

"Деятельность представительства в самые напряженные годы войны была здесь заморожена, но несколько лет, как мы уже "разморозились". И вот сейчас организовываем елку для сирийских православных детей здесь, в представительстве Русской православной церкви, по благословению святейшего патриарха Кирилла, по благословению святейшего патриарха Иоанна [патриарха Антиохийской православной церкви - прим. ТАСС]", - рассказал Соколов.

На представление пришли несколько десятков детей с родителями. Для них было приготовлено сладкое угощение, развлечения вроде раскрашивания деревянных игрушек и мыльных пузырей, а также наряженная рождественская елка. В ходе представления к детям вышел Дед Мороз со Снегурочкой, послушал их песни и преподнес подарки. По словам представителя РПЦ, православные христиане Сирии празднуют Рождество по григорианскому календарю.

"У них по григорианскому календарю празднование совершается раньше, и наши братья - Антиохийская православная церковь - празднуют 25 декабря. Мы тоже празднуем 25 декабря, но по юлианскому календарю. По григорианскому это будет 7 января", - отметил Соколов.

В организации детского праздника представительству помогли члены парламентской делегации, прибывшей ранее на заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев. Сред них - члены общественной организации "Боевое братство", депутаты Госдумы, представители правительства Москвы и Владимирской области.