Кабмин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки Мишустина в Пермский край

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень инициатив, направленных на поддержку Пермского края. Соответствующее постановление было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщается в пресс-релизе правительства РФ в субботу.

"Федеральный центр поможет Пермскому краю со строительством новой инфекционной больницы. На эти цели будет выделен 1 млрд рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, "еще 200 млн рублей будет выделено региону на закупку необходимого медоборудования для Пермского перинатального центра", деньги должны быть выделены "из резервного фонда правительства до 15 февраля".

Кроме того, Пермский край получит 1,75 млрд рублей на реставрацию кафедрального собора Спасо-Преображенского монастыря. Согласно заявлению, "вопрос финансового обеспечения проекта до 28 апреля должны проработать Минкультуры, Минфин и правительство Пермского края".

Правительство также выделит региону финансирование для завершения в 2022 году переселения жителей города Березники из аварийного жилья, признанным таким в результате техногенной катастрофы на руднике ПАО "Уралкалий" в 2006 году.

Мишустин 9 декабря посетил с рабочей поездкой Пермь. Там он осмотрел ряд социальных и производственных объектов, а также провел совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения.