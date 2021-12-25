Архиепископ Кипрский в обращении призвал быть готовым к эскалации конфликта с Турцией

НИКОСИЯ, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Кипрской православной церкви, архиепископ Хризостом II призвал население острова отстаивать свои права, продолжать требовать вывода турецких войск с территории Кипра и быть готовым к обороне своих позиций, если конфликт с Турцией примет более напряженный характер. Об этом он заявил в субботу в своем рождественском обращении к верующим.

"Мы должны оставаться едиными и непоколебимыми в отстаивании своих прав, твердыми и непреклонными в нашем требовании вывода оккупационных войск, возвращения беженцев в дома своих предков и в то же время готовиться к обороне на случай возможной эскалации конфликта", - сказано в обращении архиепископа.

Предстоятель Кипрской церкви подчеркнул, что жители острова в 47-й раз отмечают Рождество "в разделенной стране, где треть людей покинули свои родовые дома" и где многие лица до сих пор числятся пропавшими без вести. Архиепископ попросил жителей острова не забывать о своем боевом духе, потому что "поведение захватчика" не допускает самоуспокоения.

Он добавил, что Христос пришел к людям для того, чтобы защитить обиженных и помочь тем, кто борется за справедливость, и это, по словам архиепископа, позволяет верующим не терять надежды. "Но совершенно необходимо, чтобы мы продолжали нашу борьбу, устремив взор на Христа", - добавил он.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного госпереворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.