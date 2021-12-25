В Махачкале разыграли автомобиль среди вакцинированных граждан

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Махачкалинцы, привившиеся от коронавируса нового типа с 1 сентября до 25 декабря, стали участниками розыгрыша автомобиля Lada Granta. Церемония объявления победителей прошла на открытии главной елки в Дагестане на центральной площади в Махачкале, передает в субботу корреспондент ТАСС.

"Мы не смогли связаться с победителем суперприза автомобиля. Ею стала махачкалинка Садулаева Диана Шамильевна, которая прививалась в 9 поликлинике. <…> Мы подключили необходимые службы и обязательно ее найдем", - сообщила ведущая розыгрыша Ульяна Мукаилова.

Отмечается, что всего участниками лотереи стал 75 831 привитый махачкалинец. Победители были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел из списка данных, предоставленных министерством здравоохранения региона.

Помимо розыгрыша на площади также прошло театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. С этого дня возле махачкалинской елки будут проводиться концерты и праздничные программы для детей и взрослых.

Ранее мэр города Махачкалы Салман Дадаев в своем Instagram сообщал, что на центральной площади Ленина в 2021 году жителей города ожидает шоу дронов за которым можно будет наблюдать ежедневно в 19:00 с 28 декабря по 2 января.