Папа Римский назвал "демографическую зиму" трагедией

ВАТИКАН, 26 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра посетовал, что в настоящее время многие пары предпочитают не заводить детей, назвав "демографическую зиму" трагедией.

"Меня очень беспокоит, по крайней мере, здесь, в Италии, демографическая зима. Кажется, что многие утратили желание продолжения рода. Многие пары предпочитают не иметь детей или иметь только одного ребенка, - сказал понтифик. - Подумайте об этом. Это трагедия".

"Давайте сделаем все возможное, чтобы победить демографическую зиму, которая идет против наших семей, против нашей страны и против нашего будущего", - призвал глава Римско-католической церкви.

Франциск напомнил, что в июне 2022 года в Риме состоится Всемирная встреча семей. Это мероприятие наряду с Всемирными днями молодежи является важным для Римско-католической церкви съездом. Всемирная встреча семей организуется декастерией примерно раз в три года, Всемирные дни молодежи, которые начали проводиться как праздник католической молодежи по инициативе Иоанна Павла II, проходят раз в два-три года в разных странах, и Папа Римский обычно принимает в них участие.