Оман будет требовать от иностранцев при въезде не менее двух прививок от коронавируса

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Оман вводит наличие не менее двух прививок от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 любым одобренным в стране препаратом в качестве обязательного условия для въезда в страну всем, кто не является подданным султаната. Об этом говорится в распространенном в воскресенье постановлении оманского верховного комитета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Верховный комитет по борьбе с COVID-19 устанавливает наличие двух доз вакцины в качестве условия въезда в страну для прибывающих в Оман иностранцев в возрасте 18 лет и старше через любой контрольно-пропускной пункт", - цитирует текст постановления Информационное агентство Омана. Помимо этого, для всех прибывающих обязательным остается наличие ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда в султанат.

Вместе с тем комитет отменил введенное ранее постановление о запрете на въезд для прибывающих из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Эсватини и Мозамбика.

В настоящий момент в Омане одобрены вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарат британско-шведской фирмы AstraZeneca, российская вакцина "Спутник V" и препарат китайской фирмы Sinovac.

По информации оманского Минздрава, с начала пандемии в султанате с населением 5,1 млн человек зарегистрированы 305 105 случаев заражения коронавирусом, при этом 300 291 человек уже выздоровел, 4 114 пациентов умерли от последствий заражения. По последним данным, одну прививку от COVID-19 в стране сделали уже не менее 3,1 жителей, две прививки - 2,8 млн человек, три дозы вакцины получили более 55 тыс. подданных и резидентов султаната.