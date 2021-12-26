Конкурс по мемориализации "Тургеневского дуба" проведут в 2022 году

ТАСС, 26 декабря. Конкурс по мемориализации упавшего после урагана "Тургеневского дуба", главной реликвии усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области, проведут в 2022 году. Конкурсу планируется придать статус всероссийского или международного, сообщил ТАСС в воскресенье директор государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева Сергей Ступин.

"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021". 30 ноября 2021 года дуб, который был посажен писателем Иваном Тургеневым и являлся главной реликвией усадьбы его матери в Спасском-Лутовинове в Орловской области, упал из-за урагана. Несмотря на полученные повреждения, дуб представит Россию в 2022 году на конкурсе "Европейское дерево года".

"Стоит вопрос о мемориализации ствола "Тургеневского дуба". Мы его сохранили, там порядка 9 м, ствол этого дуба характерен и узнаваем. Как мемориализовать дуб, в каком виде этот артобъект, как он встанет на поляну - этому будет посвящен конкурс. Он будет объявлен в 2022 году", - сказал собеседник агентства.

Как отметил директор музея-заповедника, решается вопрос о придании конкурсу всероссийского или международного статуса, также прорабатывается регламент отбора лучших эскизных проектов. В ближайшее время ствол "Тургеневского дуба" планируется отправить на хранение - ствол дерева пройдет процесс "консервации" в течение года.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой был открыт в сентябре 1976 года, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.