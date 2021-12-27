На здании библиотеки в Петербурге появится световая проекция портрета Петра Первого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Фасад исторического здания Российской национальной библиотеки (РНБ) в центре города в понедельник станет местом световой проекции портрета Петра Первого с элементом его личного вензеля. Этот элемент станет частью новогоднего украшения города.

Как сообщили в пресс службе РНБ, "световой портрет императора созвучен открывшейся в здании выставке "Победу решает военное искусство", приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Здесь впервые представлены уникальные документы из фондов отдела рукописей РНБ, посвященные истории России в правление Петра".

К Новому году Невский проспект оформлен в имперском стиле. Здание библиотеки, условно разделяющее главную городскую магистраль на две равные части, является доминантой его праздничного образа. Украшения, как и единственная световая инсталляция проспекта, посвящены празднованию 350-летия со дня рождения основателя Санкт-Петербурга.

Каждый элемент в выбранном для светопроекции портрете Петра Первого символизирует военные победы и заслуги императора. Световое оборудование будет подключено централизованно вместе с системой городского освещения.