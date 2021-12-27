Российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российские спасатели отмечают 27 декабря свой профессиональный праздник - День спасателя, который является днем рождения МЧС России.

27 декабря 1990 года в России была создана совершенно новая для страны служба - Российский корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и затем уже, в 2004 году, - в МЧС России. За эти годы спасательная служба России превратилась в мобильную, технически оснащенную структуру, в составе которой спасатели, пожарные, авиаторы, пиротехники, психологи, врачи, кинологи, водолазы, альпинисты, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и госпожнадзора, горноспасатели и военнослужащие гражданской обороны. За 31 год они спасли миллионы жизней, провели сотни тысяч успешных спасательных операций, завоевав авторитет как в России, так и за рубежом.

За это время у МЧС было три руководителя: один из основателей спасательной службы Сергей Шойгу, сейчас возглавляющий Министерство обороны, Владимир Пучков и Евгений Зиничев, погибший в этом году при спасении человека на Арктических учениях. Он был удостоен звания Героя России посмертно. "Он отдал жизнь, пытаясь спасти режиссера Александра Мельника. Он был героическим человеком, по своей сути оставаясь спасателем до конца", - сказал в интервью ТАСС врио главы МЧС Александр Чуприян, отметив, что "философия МЧС - это спасение человеческих жизней, оказание помощи людям, которые попали в беду".

Врио министра сообщил, что за неполный 2021 год сотрудники МЧC спасли почти 180 тыс. человек, ликвидировали свыше 360 чрезвычайных ситуаций, потушили около 370 тыс. пожаров, обезвредили порядка 40 тыс. взрывоопасных предметов, провели 46 гуманитарных операций, дезинфицировали 40 тыс. социально значимых объектов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Это всего лишь цифры, но за этими цифрами стоит ежедневная самоотверженная, напряженная работа наших пожарных, спасателей, пиротехников, авиаторов, кинологов, альпинистов, горноспасателей и психологов", - подчеркнул Чуприян.

Он добавил, что задачи МЧС остаются неизменными - предупреждать, спасать и помогать. "Для этого мы продолжим развивать аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", улучшать качество оказания государственных и муниципальных услуг, внедрять технологии искусственного интеллекта при прогнозировании ЧС и их ликвидации, искать оптимальные подходы в управленческой деятельности", - сообщил Чуприян. "Мы будем настойчиво повышать уровень профессиональной подготовки наших спасательных формирований, исключив "шоковую терапию" в виде их реорганизации. Мы продолжим работу по социальной защите личного состава. Многое из этого, конечно, зависит в том числе от развития экономики нашей страны. А может МЧС повлиять на экономику? Может. Чем мы больше сбережем, тем мощней будет страна", - заключил врио министра.