{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что страны обсудят глобальное соглашение по борьбе с пандемией в 2022 году

Необходимо создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения во всем мире, отметил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус Denis Balibouse/Pool Photo via AP
Описание
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус
© Denis Balibouse/Pool Photo via AP

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое будет способствовать укреплению механизмов управления и финансирования. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"<…> Нам необходимо создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения во всем мире. В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления и оперативного реагирования", - рассказал глава ВОЗ.

Также он считает, что все страны должны вкладывать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи. По его словам, именно эта система лежит в основе того, чтобы услуги здравоохранения были доступны всем.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
Вылеты четырех авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержаны из-за метеоусловий
В настоящий момент Камчатка находится под влиянием циклона
Читать полностью